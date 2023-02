Charles III snobé par deux invités capitaux de son couronnement, son plan B dévoilé

Cela pourrait bien être le concert de la décennie : comme à l'occasion du Jubilé de Platine de la reine Elizabeth l'an dernier, le roi Charles a décidé d'organiser un grand show pour son couronnement le week-end du 6 mai prochain. Et les noms des stars qui devraient s'y produire font frémir les fans d'impatience : Lionel Richie est tout proche de donner son accord, tout comme les Spice Girls, qui pourraient se reformer pour l'occasion.

Mais deux immenses stars de la musique actuelle ont quant à eux signifié à Buckigham Palace qu'ils ne pourront pas être là : Ed Sheeran et Adele ont en effet refusé l'invitation ! Un gros revers pour le souverain, qui avait expliqué à ses équipes qu'il aurait aimé avoir ces "titans" de la musique à ses côtés pour le grand jour. Il faut dire que le chanteur aux cheveux roux, qui avait été présent pour le Jubilé, a une bonne excuse : il doit se produire en concert au Texas la veille du week-end du couronnement, ce qui rend les choses trop compliquées. Même si, selon le Daily Mail, des sources proches auraient admis qu'un trajet de neuf heures d'avion en jet privé était possible et qu'Ed Sheeran l'avait déjà fait. Adele, quant à elle, doit finir ses shows à Las Vegas (où elle est en résidence) le 25 mars et n'a pas d'autre engagement prévu officiellement. Cependant, la chanteuse vit désormais aux Etats-Unis avec son fils Angelo (10 ans) et son nouveau compagnon, l'agent sportif Rich Paul, et n'a peut-être pas envie de rentrer à Windsor pour un week-end seulement.

Harry Styles ? Paul McCartney ?

Alors désormais, qui pour se produire sur scène devant des millions de Britanniques ? Les équipes du roi Charles III compteraient sur Harry Styles, l'une des plus grandes stars du monde actuellement, qui n'a pas encore répondu à l'invitation. Les anciens membres du groupe Queen pourraient également être invités, tout comme Paul McCartney ou les Rolling Stones, légendes de la musique britannique.

Si le concert est encore en concertation, les musiques de la cérémonie à l'Abbaye de Westminster ont quant à elles été arrêtées : le roi Charles, qui les a choisies personnellement, aurait décidé de rendre hommage à tout le Commonwealth avec des artistes internationaux, mais également à son père, le prince Philip, d'origine grecque, avec une chorale orthodoxe.

Pour les invités, chefs d'états et têtes couronnées sont attendues à Londres, ainsi que la famille royale dans son ensemble... ou presque : le prince Harry et Meghan Markle, isolés aux Etats-Unis depuis fin 2019 n'ont pas encore donné leur réponse.