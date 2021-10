Adele, pas assez connue ? Son fils Angelo la compare à des Youtubeurs

À tous ceux qui se demandaient ce qu'on pouvait ressentir quand on avait une maman star comme Adele, Angelo a répondu à la question ! Le fils de la chanteuse et de Simon Konecki - dont elle s'est séparée en 2019 - ne semble pas du tout dérangé par la popularité de sa mère. Interviewée par Hits Radio le 15 octobre 2021, l'interprète du titre Hello a d'ailleurs confié ce que pensait réellement son fils de sa célébrité.

"Il ne s'en soucie pas du tout. Il dit : "Tu es tellement occupé tout le temps maintenant". Bien plus intéressé par Flamingo (un célèbre Youtubeur) que par sa carrière, elle explique : "Il aime les jeux en ligne, il aime Flamingo et tout le reste, je veux dire qu'il n'est pas du tout dérangé par moi. (...) L'autre jour, il me disait que le nombre de followers que j'ai sur YouTube est loin d'être aussi élevé que celui des autres. Je lui ai dit : "OK, merci petit, merci !""

C'est un adorable petit garçon

Très proche de son petit garçon âgé de 8 ans, la chérie de Rich Paul explique lui avoir dédié son album 30. "L'album entier est en quelque sorte dédié à mon fils plus que tout, mais oui, il s'agit de ma relation avec son père et avec lui, mais aussi vous savez la relation que j'ai avec moi-même et des choses comme ça."

Adele compte également emmener son fils lors de ses prochains concerts. Pourtant, elle devine déjà qu'il ne sera pas forcément impressionné par ses performances scéniques et musicales. "Il va venir à deux ou trois de mes projets de travail et on verra, mais je suis sûre qu'il va dire : "Je pense que Flamingo l'aura fait comme ci ou comme ça"". Malgré cette rivalité féroce qu'il existe entre elle et Flamingo dans le coeur de son petit garçon, elle a ajouté avec beaucoup d'amour et de tendresse : "Il est génial, il est très amusant, c'est un adorable petit garçon."

Interrogée sur ce dernier album dont les chansons sont très influencées par son divorce avec Simon Konecki, elle a révélé que le premier single Easy On Me parlait de la "tourmente intérieure" qu'elle avait ressentie pendant cette douloureuse séparation. Très touchantes, les paroles comprennent notamment les phrases suivantes : "Nous sommes tous deux si profondément coincés dans nos habitudes, tu ne peux pas nier combien j'ai essayé. J'ai changé qui j'étais pour vous faire passer en premier (...) Soyez indulgents avec moi. J'étais encore une enfant, je n'ai pas eu la chance de ressentir le monde qui m'entourait, je n'ai pas eu le temps de choisir ce que j'ai choisi de faire, alors soyez indulgents avec moi...".