Adele et son compagnon Rich Paul "inséparables" : le couple a franchi une étape très importante

Le monde a appris qu'elle vivait une douce romance il y a quelques jours. Mais le coeur d'Adele bat depuis bien plus longtemps et il semblerait que son histoire d'amour avec Rich Paul aille à mille à l'heure ! Selon les informations d'une source d'E! News, les tourtereaux auraient même organisé plusieurs rencontre familiale. La chanteuse est maman d'un petit Angelo, 8 ans, issus de sa relation avec son ex Simon Konecki. Quant à l'agent sportif, il a trois enfants.

Ils sont vraiment inséparables

"Adele est vraiment très amoureuse de Rich et leur relation est devenue plus sérieuse ces derniers mois, affirme-t-on du côté d'E! News. Ils ont rencontré les enfants l'un de l'autre, mais sont restés très discrets. Ils sont toujours ensemble, chez l'un ou chez l'autre et sont vraiment inséparables." La chanteuse, aux nombreuses hymnes musicales mélancoliques, a officialisé sa relation avec le beau Paul Rich sur Instagram, alors qu'elle partageait des photographies souvenirs du mariage de la star des Lakers Anthony Davis. Elle avait pris la pose avec son chéri dans une sorte de photomaton et a pris la planète de court en diffusant ces images.

Malgré la pudeur qui entoure leur joli duo, Adele et Rich Paul auraient eu l'occasion de faire les présentations à leurs amis respectifs. Une étape cruciale, dans une relation, qui s'est visiblement bien passée. "Elle se sent très à l'aise avec lui, elle est dans un très bon état d'esprit en ce moment, poursuit la source d'E! News. Elle a envie de s'amuser, d'être bien entourée et c'est exactement ce que Rich lui procure." Et puisqu'ils ne cessent de se rendre ensemble à des évènements, les amoureux pourraient même frottés à une situation un brin embarrassante.

Officiellement divorcée de Simon Konecki depuis 2021, Adele a effectivement été invitée au mariage de Sid Owens, du soap EastEnders, alors que son ex était le témoin du marié. "Elle n'est plus avec mon meilleur ami Simon mais, bien évidemment, par respect, elle sera invitée, confiait le futur époux, en amont, au journal The Sun. Ils sont très bons amis, ils s'entendent toujours bien, donc si elle peut venir, ce serait génial." L'histoire nous dira surement la chanteuse s'est rendue à l'évènement, ni si elle a emmené, avec elle, son nouveau compagnon...