Adele en couple avec Rich Paul : grande officialisation et première photo à un mariage !

L'homme qui valait 46 milliards

Le nouveau chéri d'Adele va bientôt fêter ses 40 ans (le 16 décembre prochain) et est un agent sportif américain basé à Cleveland. Businessman, il a créé Klutch Sports Group qui représente un certain nombre de joueurs de premier plan de la NBA, tels que LeBron James, Anthony Davis, John Wall ou Ben Simmons ainsi que des joueurs de la NFL. En 2019, il a classé 9e sur la liste Forbes des agents sportifs les mieux rémunérés au monde et aurait une valeur nette estimée à 46 millions de dollars (environ 39 millions d'euros) selon le Dailymail.

En juillet 2021, le couple avait été aperçu pour la première fois ensemble lors d'un match de la finale de la NBA à Los Angeles. Auparavant, Adele était mariée à l'entrepreneur Simon Konecki, le père de son fils Angelo (8 ans). Séparée de son ex-mari depuis le printemps 2019, l'interprète du titre Hello avait radicalement changé d'hygiène de vie et s'est transformée physiquement, après avoir perdu plus de 40 kilos.