Adele divorcée : des médiateurs pour séparer sa fortune colossale

Après près de deux années de bataille juridique, Adele et son ex-mari Simon Konecki ont finalisé leur divorce. Comme l'indique Us Weekly le jeudi 4 mars 2021, un juge a accepté l'accord trouvé par l'artiste de 32 ans et l'homme d'affaires, officialisant ainsi leur divorce.

Dans cet accord signé par le juge, on découvre qu'Adele et Simon Konecki ont préféré faire appel à des médiateurs pour gérer la séparation de leur patrimoine financier. Toujours d'après nos confrères, Adele aurait été forcée de se séparer d'une partie de sa fortune, estimée à 140 millions de livres sterling (190 millions d'euros). Le couple a "opté pour que des médiateurs s'occupent de la séparation de leurs propriétés et comptes".

Pour éviter tout conflit, la chanteuse britannique et son ex ont pris la décision de faire appel à un médiateur pour fixer les conditions de la garde de leur fils, Angelo (8 ans). Un partage qui devrait être assez rapide, puisque les deux parties souhaitaient la garde partagée de leur fils ainsi que des droits de visite. Le médiateur devrait être là pour finaliser les derniers détails.

Assez peu de détails ont été communiqués depuis le début du divorce entre Adele et Simon Konecki. Ils auraient signé un accord de confidentialité concernant la procédure judiciaire en mars 2020.

Pour rappel, Adele et le créateur de l'ONG Drop4Drop avaient officialisé leur couple en janvier 2021, avant de se marier en mai 2018 et accueillir leur fils Angelo. Ils avaient annoncé leur divorce en avril 2019.

Depuis, plusieurs rumeurs entouraient la vie amoureuse d'Adele, soupçonnée d'être la nouvelle compagne du rappeur britannique Skepta, ex de Naomi Campbell...