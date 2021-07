Adele en couple ? Sortie remarquée avec un agent sportif superstar...

Avant de s'afficher avec Rich Paul, Adele avait été aperçue en compagnie d'un autre prétendu compagnon : le rappeur anglais Skepta. Les rumeurs sur la vie amoureuse de la chanteuse de 33 ans vont bon train depuis qu'elle est séparée de l'entrepreneur Simon Konecki, le père de son fils Angelo (8 ans). Une rupture survenue au printemps 2019, après sept ans de vie commune. Suite à cette épreuve personnelle, l'interprète de Rolling In The Deep a radicalement changé d'hygiène de vie et s'est transformée physiquement, après avoir perdu plus de 40 kilos.