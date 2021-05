Adele : Sa meilleure amie raconte comment elle lui a sauvé la vie

Elle-même maman d'un petit garçon baptisé Angelo (8 ans), né de son mariage passé avec Simon Konecki, Adele a tout fait pour que son amie obtienne de l'aide après avoir eu vent de ses pensées suicidaires. "En réalité, elle n'est pas juste une star de la musique, elle est peut-être docteure...", avance-t-elle, en expliquant que ses crises de paranoïa l'avaient poussée à ne plus parler ni faire confiance à ses amies. "J'ai appelé Adele (...). Je lui ai dit en FaceTime et elle a laissé tomber le téléphone en courant me rejoindre. Après, elle a recherché les symptômes sur Internet..."

Il faut dire que l'interprète de Someone Like You a elle-même rencontré des difficultés psychologiques après la naissance de son fils en 2012 : "J'étais obsédée par mon enfant. Je me sentais vraiment inadaptée. J'avais le sentiment d'avoir pris la pire décision de ma vie", Adele avait-elle confié au magazine Vanity Fair en 2016. "J'ai eu une très grave dépression post-partum après la naissance de mon fils, et cela m'a fait peur. Je n'en ai parlé à personne. J'étais très réticente." Finalement, avec le temps, et en s'accordant davantage de temps pour elle, la star s'est épanouie dans sa maternité, aidant au passage ses copines grâce à son expérience.