Adele : Ce qu'elle a obtenu de son divorce

Victoire ! Adele n'aura pas à verser un gros chèque chaque mois en pension alimentaire à son ex-mari, Simon Konecki. D'après TMZ.com , qui dévoile les détails du divorce de la chanteuse britannique, elle n'aurait donc pas à accorder de pension alimentaire à son ex. L'interprète de Someone like you a également obtenu la garde partagée de leur fils, Angelo (8 ans).

Adele et Simon Konecki doivent désormais déterminer la fréquence de la garde du garçonnet. Comme toujours, la majeure partie de la séparation de leurs biens n'a pas été dévoilée. Depuis le début des négociations, l'artiste met tout en place afin de garder ces documents confidentiels. On sait néanmoins que le dialogue entre les ex-époux est pour le moins tumultueux.

Le philanthrope et l'artiste étaient à la tête d'une fortune estimée à 140 millions de livres sterling (environ 190 millions d'euros). Ils ont dû faire appel à des médiateurs afin de séparer leurs propriétés et le contenu de leur compte en banque.

Depuis qu'elle a annoncé son divorce en avril 2019, il y a désormais bientôt deux ans, Adele a tout simplement pris son envol. Mode de vie plus sain, nouvel album en préparation, vacances de rêve entre amis, nouvelle silhouette... et peut-être même une nouvelle idylle potentielle avec Skepta, talentueux rappeur britannique et ex de Naomi Campbell.

Simon Konecki était déjà papa d'une petite fille, issue d'une union précédente. Il était marié depuis sept années à l'artiste et avait toujours su garder le mystère autour de leur vie de couple.