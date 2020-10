Adele en couple ? Un cadeau hors de prix pour Skepta, son nouveau crush

Elle n'a pas encore sorti de chansons pour évoquer leur histoire. Mais quand il s'agit de sortir le portefeuille, en revanche, Adele est volontaire. Si son histoire d'amour avec le rappeur Skepta n'a jamais été confirmée, on sait de source sûre qu'elle a offert une grosse chaîne en or à son potentiel compagnon... déboursant pas moins de 16 000 livres anglaises, soit un peu plus de 17 500 euros, pour pouvoir la lui offrir. Voilà de quoi marquer le coup pour l'anniversaire de Monsieur, qui célébrait ses 38 ans le 19 septembre dernier.

Ils sont vraiment très proches

Se pourrait-il que les choses s'accélèrent enfin entre les deux artistes ? Selon un ami de ce probable couple, la réponse est oui. "Adele et Skepta sont devenus très proches ces derniers temps et ils se voient énormément, précise-t-il au journal The Mirror. Quand il a reçu ce bijou pour son anniversaire, il l'a montré à tout le monde. Il avait l'air super content. Même s'ils ne sont pas officiellement ensemble, ils sont vraiment très proches." Si la chanteuse pensait mettre la corde au cou de Skepta, elle l'a certainement fait de la manière la plus élégante du monde... avec de l'or.

Elle trouve ça hilarant d'être lié à un mec si sexy

Adele a sans doute besoin de prendre son temps. Mariée à Simon Konecki depuis le 5 mars 2017, maman d'un petit garçon de 7 ans baptisée Angelo, elle n'est célibataire que depuis l'année 2019. Or, si l'on en croit ses chansons, elle n'est pas du genre à tourner la page si facilement. Mais elle connaît Skepta - de son vrai nom Joseph Junior Adenuga - depuis des années, puisqu'ils sont tous deux originaires de Tottenham. Et ils se sont retrouvés célibataires plus ou moins au même moment. "Elle a adoré l'histoire selon laquelle elle était en couple avec lui, expliquait son entourage il y a quelques mois. Même s'ils ne sont pas ensemble, elle a trouvé ça hilarant d'être lié à un mec si sexy. Personne n'aurait jamais inventé une histoire comme ça auparavant. Elle l'a envoyée à tous ses amis." Qui sait ? Elle prenait peut-être la température avant d'officialiser leur idylle...