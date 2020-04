Adele en couple avec Skepta ? Le rappeur confirme à demi-mot... et en musique !

Aura-t-on, un jour, le fin mot de l'histoire ? Il est bien possible que oui. Le rappeur Skepta, que la rumeur veut en couple avec Adele, a écrit des paroles qui laissent penser qu'une idylle a bel et bien eu lieu entre eux, mais aussi que celle-ci est terminée. Dans le titre Mic Chek – issu de son nouvel album Insomnia –, qu'il partage avec Chip et Young Ada, le jeune homme dépeint une amourette tumultueuse : "Est-ce que tu peux vraiment supporter la célébrité ? Tu sais que tu couches avec une star ? Quand tu couches avec moi, ils en parlent dans toute la presse."

Ils ont été présents l'un pour l'autre

Il est vrai que, depuis qu'Adele s'est séparée en 2019 de Simon Konecki, le père de son fils Angelo (né le 19 octobre 2012), les médias du monde entier évoquent les liens étroits qu'elle entretiendrait avec Skepta. Le journal The Sun, très précisément, avait recueilli des témoignages de proches de la jeune femme qui laissaient peu de place au doute. "Ils ont été présents l'un pour l'autre après leurs séparations respectives, détaillait-on. Ils sont très proches et ont construit cette connexion unique. Ils passent de plus en plus de temps ensemble. Certains de leurs amis espèrent qu'ils finiront par former un couple merveilleux."

Elle a adoré l'histoire de Skepta

Les deux artistes se connaissent depuis bien longtemps, puisqu'ils sont tous deux originaires de Tottenham, quartier du nord de Londres. Le rappeur avait même dévoilé à ES Magazine qu'ils s'envoyaient des textos "tout le temps" pour se donner des nouvelles. De son côté, la chanteuse avait pris à la rigolade cette supposée romance, expliquant que de tels bruits de couloir n'auraient jamais existé si elle n'avait pas perdu du poids. "Elle a adoré l'histoire de Skepta parce que même s'ils ne sont pas ensemble, elle a trouvé ça hilarant d'être lié à ce mec si sexy, expliquait son entourage. Personne n'aurait jamais écrit une histoire sur elle comme ça auparavant. Elle l'a envoyée à tous ses amis." Si une rupture a bien eu lieu, attendons qu'Adele sorte son prochain album. Nul doute que ce quatrième opus de la chanteuse évoquera, sans peine, ses blessures sentimentales...