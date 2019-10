Adele : Fraîchement divorcée et de nouveau en couple avec un célèbre rappeur ?

Deux immenses noms de la musique en couple ? Quelques mois après sa séparation d'avec Simon Konecki, Adele aurait retrouvé le bonheur auprès de Skepta, grand nom du rap britannique. D'après les informations du Sun datées du 1er octobre 2019, des amis de la chanteuse se seraient livrés sur cette relation naissante. Ceux-ci "espèrent et prédisent que cette romance se poursuivra, qu'ils deviendront un super couple".

Toujours selon nos confrères britanniques, Adele aurait grandement aidé Skepta à organiser son 37e anniversaire au Crystal Maze à Londres, le 19 septembre dernier. "Adele et Skepta ont été présents l'un pour l'autre après leurs séparations respectives. Ils sont très proches et ont construit cette connexion unique. Ils passent de plus en plus de temps ensemble. Certains de leurs amis espèrent qu'ils finiront par former un couple merveilleux", explique une source au Sun.

"Ils sont tous les deux si discrets sur leur vie amoureuse et se consacrent complètement au bonheur de leurs enfants, qui passe avant tout", ajoute cette même source. Pour rappel, Adele est maman du petit Angelo (né en octobre 2012), issu de son mariage avec Simon Konecki. De son côté, Skepta est devenu papa en novembre 2018, d'un enfant dont on ne connaît ni le sexe ni le prénom.

Rappelons également que les rumeurs d'une idylle entre Adele et Skepta ne datent pas d'hier. Tout a commencé en 2016, lors d'une interview du rappeur à ES Magazine : "Adele m'envoie des textos tout le temps. Elle me dit ce qu'il se passe dans sa vie", avait-il déclaré. Les artistes tous deux originaires de Tottenham avaient échangé de tendres mots sur Twitter la même année, renforçant encore un peu plus les rumeurs d'un rapprochement.