Adele amincie : la vraie raison pour laquelle elle s'est mise au régime

Depuis près d'un an, Adele est une jeune maman célibataire. Suite à l'annonce de son divorce d'avec Simon Konecki en avril 2019, la chanteuse britannique partage la garde de leur fils Angelo, 7 ans. Bien qu'elle soit particulièrement occupée entre la préparation de son nouvel album et sa transformation physique, la star de 31 ans se veut très impliquée dans la vie de son petit garçon.

Comme l'a rapporté une source du magazine People, le 19 février 2020, l'interprète de Skyfall "adore sa vie de maman" : "Adele est très impliquée dans l'école. Tout son état d'esprit a changé après qu'elle a décidé qu'elle voulait être une maman en meilleure santé, et elle n'a jamais regretté. Elle est une artiste et une maman. Elle doit juste s'assurer qu'elle est capable de gérer les deux à la perfection." Peu de temps après son divorce, la chanteuse a entamé une remise en forme pour le moins efficace : en l'espace de quelques mois, elle s'est en effet délestée de 45 kilos grâce à une pratique du sport intensive et un nouveau régime alimentaire à base de plantes, le régime Sirtfood. La star a également réduit sa consommation de sucre et d'alcool.

"Elle se sent bien physiquement et mentalement, a ajouté la source de People. Il n'a jamais s'agit de perte de poids. Elle se sent plus forte, a plus d'énergie et elle est très heureuse." Une nouvelle vie qui annonce le grand retour d'Adele à la chanson : le 15 février dernier, alors qu'elle assistait au mariage de sa meilleure amie à Londres, la chanteuse a confié que son nouvel album sortira en septembre 2020, soit 5 ans après la sortie de son précédent opus 25.