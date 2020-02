Adele : Amincie et sublime, elle s'éclate au mariage de sa meilleure amie

La métamorphose d'Adele n'en finit plus de faire couler de l'encre. Allégée de 45 kilos, la chanteuse de Hello affiche une toute nouvelle silhouette depuis plusieurs mois. En plus d'aller à la salle de sport et de faire du Pilates, Adele a réduit sa consommation de sucre et suivrait le régime Sirtfood, à base de plantes.

C'est dans une jupe fleurie signée Oscar de la Renta et un top crème, qu'Adele s'est rendue au mariage de sa meilleure amie Laura Drockrill. La jeune femme a épousé le guitariste du groupe de rock britannique, The Maccabees. La cérémonie et la réception ont eu lieu dans le pub The Mason's Arms à Battersea, à Londres. Ce restaurant comprend une scène qui a permis à de nombreux artistes de pousser la chansonnette. La star s'est donc emparée du micro pour interpréter quelques titres comme Rolling in the Deep et Spice up Your Life des Spice Girls. Elle a pu aussi profiter elle-même du spectacle puisque les chanteuses Jessie Ware et Florence Welch du groupe Florence and the Machine ont aussi fait le show, permettant à Adele de s'éclater sur la piste de danse ! Florence Welch portait une longue robe en velours rouge avec une clé de sol tissée sur le côté droit du buste.

Plus tôt, c'est encore Adele qui avait officié pour la cérémonie. Les deux jeunes femmes se connaissent depuis dix-sept ans et il semblait logique que la chanteuse ait une place de choix lors de cette grande soirée. Adele et Laura se sont rencontrées à la très prestigieuse BRIT School et sont restées très proches. En 2018, Laura Drockrill, poètesse et autrice, avait confié à Radio 1 Newsbeat que "sa soeur spirituelle" avait été la première à remarquer les signes de sa dépression post-partum.