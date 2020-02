Adele plus mince que jamais : la chanteuse méconnaissable en tenue de sport

En plus d'aller à la salle de sport et de faire du pilates, Adele a réduit sa consommation de sucre et suivrait le régime Sirtfood, à base de plantes. "Elle est vraiment restée concentrée sur l'aspect santé de sa perte de poids, sur la manière dont elle pouvait mieux traiter son corps, a confié une source de People le 15 janvier dernier. Il ne s'agissait pas de perdre pour perdre. C'est arrivé parce qu'elle a arrêté de boire de l'alcool et a commencé à manger de la vraie nourriture. Elle a plus confiance en elle, s'habille différemment et semble plus heureuse." Une nouvelle vie épanouie qui pourrait bien annoncer le retour de la chanteuse à la musique, après cinq ans d'absence.