Adele amincie : en robe moulante, elle fait la fête avec Beyoncé et Jay-Z

C'était LA soirée où il fallait être ! Après les Oscars, le couple Beyoncé et Jay-Z ont organisé une petite sauterie tout ce qu'il y a de plus simple au Chateau Marmont à Los Angeles pour 200 invités sur le volet dont Reese Witherspoon, les Kardashians, Charlize Theron ou encore Jessica Alba.

Ce soir-là, la journaliste polonaise Kinga Rusin a eu la chance de parler longuement avec une jeune femme... une certaine Adele ! Sur Instagram, elle a posté une photo de l'interprète de Hello, amincie et moulée dans une robe léopard pailletée accessoirisée de grandes créoles en or. Cette tenue était mise en valeur par ses cheveux relevés en chignon tressé.

"Hier à la soirée privée de Beyoncé et Jay-Z, j'ai parlé avec Adele de... chaussures", écrit la journaliste en précisant qu'Adele avait l'air d'avoir perdu 30 kilos. Puis elle a décrit le dispositif digne du FBI pour accéder à la soirée la plus privée de l'année. "Seulement 200 personnes, dans un petit espace avec la meilleure musique avec interdiction de prendre des photos. La rue était fermée et sous surveillance, l'entrée se faisait par la porte de la cuisine pour que personne ne puisse être pris en photo. Une soirée durant laquelle chacun pouvait se détendre et s'amuser. À l'entrée, tout le monde recevait des chaussons (je n'ai pas choisi cette option) et s'amusait jusqu'à l'aube."

Revenant sur sa conversation avec la chanteuse britannique, elle raconte qu'Adele lui a parlé des chaussures à talons hauts tout en avouant ne pas l'avoir reconnue "car elle mince comme une virgule maintenant". "Nous avons parlé en riant jusqu'à ce qu'elle dise son nom..." Puis Adele lui a présenté Rihanna. Une soirée normale !

Depuis plusieurs mois, des photos montrant l'impressionnante perte de poids d'Adele circulent sur internet. L'artiste de 31 ans, qui aurait perdu près de 45 kilos, aurait entamé cette transformation physique pour être "une maman en pleine santé pour son fils".