Adele, mince et radieuse à l'anniversaire de Drake : son régime miracle

Invitée à l'anniversaire de Drake le 23 octobre 2019, Adele est apparue plus sublime et surtout plus mince que jamais. Une nouvelle femme qui commence une nouvelle vie depuis son divorce avec son ex-mari Simon Konecki en avril 2019. Maman d'un petit garçon (Angelo, 7 ans), la star de 31 a embauché un coach personnel et prend régulièrement des cours de Reformer Pilates selon le magazine People. Une source aurait confié au Sun : "Elle adore son nouveau régime d'entraînement et cela fonctionne vraiment pour elle." Il n'y a qu'à la regarder pour constater effectivement son impressionnante perte de poids.

Je prenais 20 sucres par jour

En 2017, une autre source avait déclaré au Daily Mail que le secret de sa perte de poids était la méthode Sirtfood. Un programme diététique imaginé par l'entraîneur Pete Geracimo (qui compte parmi ses clients des stars comme David Hasselhoff et Kim Cattrall). Mais selon Adele, son régime miracle serait en réalité le fait qu'elle ait arrêté de consommer du thé. En 2015, elle expliquait ainsi au Sun :"Je buvais 10 tasses par jour avec deux sucres chacun, alors je prenais 20 sucres par jour." Une mauvaise habitude vite oubliée à en voir sa nouvelle silhouette et son corps très mince.

Avant je pleurais, maintenant je transpire

Vêtue d'une robe en velours noir à épaules dénudées, l'interprète de Hello était coiffée d'une ponytail haute pour célébrer les 33 ans de Drake. Adepte du liner noir pour mettre en valeur ses yeux verts, elle a posté son maquillage sur Instagram. Elle écrit : "Avant je pleurais, maintenant je transpire. Joyeux anniversaire à l'une des personnes les plus gentilles et drôles que j'ai rencontrée." Pour cette fête sur le thème de la mafia, Adele a précisé avoir choisi le costume de la star de Casino, Ginger McKenna (interprétée par Sharon Stone).

Adele était entourée de Kylie Jenner (qui a flirté avec Drake), Snoop Dogg, Future, Chris Brown, French Montana mais aussi P. Diddy et Rihanna.