Adele apparaît très amincie à l'anniversaire de Drake

Au fil des albums, Adele nous a livré de sublimes chansons d'amour toutes consécutives à ses ruptures. Mais cette fois-ci, elle a décidé de concentrer sa tristesse autre part. Séparée de son mari Simon Konecki depuis le mois de mai, la chanteuse a fait une demande de divorce officielle le 13 septembre 2019. Adele et Simon étaient en couple depuis près de sept ans. Ils s'étaient mariés lors d'une cérémonie tenue secrète et très intimiste. Mais pas question de se laisser abattre ! Adele a préféré se réfugier au cours de Reformer Pilates avec son amie Ayda Field, la femme de Robbie Williams. La chanteuse de 31 a été studieuse et estime avoir perdu plus de 6 kilos.

C'est amincie et épanouie qu'elle a fait sensation pour fêter les 33 ans du rappeur Drake au Goya studios à Hollywood comme le rapporte le Daily Mail. Pour l'occasion, elle portait une robe de velours noire accessoirisée d'une ceinture de cuir de la même couleur.

L'artiste a posté une photo de la soirée sur son compte Instagram accompagnée de l'humoristique légende "Avant je pleurais, maintenant je transpire".