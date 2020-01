Adele amincie : elle révèle à une fan combien de kilos elle a perdu

Voilà plusieurs mois qu'une Adele transformée apparaît dans les médias. L'artiste britannique de talent affiche une ligne svelte depuis son divorce d'avec Simon Konecki, annoncé en avril dernier, au point même d'inquiéter certains de ses fans. Une nouvelle silhouette dont on ne savait finalement que peu de choses, jusqu'à ce jeudi 9 janvier 2020.

Lexi Larson, 19 ans, a raconté à PEOPLE Magazine comment elle avait rencontré Adele, alors en vacances à Anguilla, île paradisiaque des Caraïbes. Le 3 janvier dernier, elle était avec des copines dans un restaurant pour dîner lorsqu'elle a eu la surprise de voir Harry Styles à la table d'à côté. "Quelques minutes après, Adele est venue s'asseoir à côté de mes amies et moi et elle a dit : 'Qu'est-ce que je peux faire pour vous, les filles ?"' On lui a parlé quelques minutes, puis Harry Styles est venu nous parler aussi. On a pris une photo avec lui et on leur a parlé un quart d'heure", explique la jeune fan.

Étudiante en psychologie, Lexi a discuté avenir professionnel et université avec Harry Styles et Adele, bien qu'elle ait eu du mal à la reconnaître au premier abord. "Elle a dit qu'elle avait perdu quelque chose comme 45 kilos (100 pounds), et que ça avait été une expérience folle et très positive. Elle avait l'air heureuse, elle était superbe, avec beaucoup de confiance en elle", poursuit Lexi à PEOPLE.

Sur Instagram, la jeune fille a publié une photo de sa rencontre avec Harry Styles. Malheureusement Adele, alors accompagnée de son fils Angelo (7 ans), a refusé de se faire prendre en photo. "Elle a dit qu'elle ne voulait pas beaucoup de paparazzi parce qu'elle était avec son fils", ajoute Lexi Larson.