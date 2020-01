Adele trop mince ? Ses nouvelles photos de vacances inquiètent ses fans

Comme l'a rapporté le Daily Mail samedi, cela fait maintenant plusieurs mois qu'Adele s'est mise au sport, suivie par un coach réputé, un certain Joe Wicks, ainsi que Dalton Wong, entraîneur sportif qui a notamment travaillé avec Jennifer Lawrence, amie proche de la chanteuse. "J'avais l'habitude de pleurer, mais maintenant je transpire", avait confié avec humour la star en octobre dernier, toujours sur Instagram. En plus d'aller à la salle de sport et de faire du pilates, Adele a réduit sa consommation de sucre et suit le régime Sirtfood, à base de plantes. Une nouvelle vie plus équilibrée qui l'a aidée à tourner la page de son divorce avec Simon Konecki, confirmé au printemps 2019 après sept ans de vie commune.