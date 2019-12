Harry Styles : Message en français de son ex Camille Rowe dans son nouvel album

Serait-ce une confirmation de leur idylle ? Ce 13 décembre 2019, Harry Styles a sorti son deuxième album intitulé Fine Line. Parmi les douze titres de ce nouvel opus, la voix d'une jeune femme française vient clôturer la chanson Cherry. Tout semble indiquer qu'il s'agit de la top et comédienne Camille Rowe, 33 ans, ancienne petite-amie (présumée) du chanteur de 25 ans.

"Coucou ! Tu dors ? Oh, je suis désolée... Bah non... Non ce n'est pas important. On a été à la plage...Parfait", peut-on entendre à la fin du titre, tel un message vocal. Difficile alors de ne pas reconnaître la voix de la jeune actrice vue dans la comédie Rock'n Roll (2017). Avant ça, l'artiste chante : "Ne l'appelle pas bébé, on ne se parle plus, ne l'appelle pas comme tu avais l'habitude de m'appeler (...). C'est juste que ton accent et tes amis me manquent. Est-ce-que tu sais que je continue de leur parler ?" Aucun des deux ne l'a jamais confirmé, mais Harry Styles et Camille Rowe se seraient fréquentés entre 2017 et 2018.