Harry Styles totalement nu pour son prochain album

Même en solo, sans les One Direction, Harry Styles a son cortège de fans. Et c'est la portion féminine - mais pas que ! - de ces fans qui est devenue totalement hystérique en découvrant le teaser du prochain album du chanteur, sur YouTube.

Pour présenter Fine Line, on peut voir un impressionnant artwork où on découvre Harry Styles totalement nu et tatoué, un bras cachant son anatomie, les jambes nonchalamment installées dans un coeur béant. Sur un autre cliché, il pose torse nu, dans un pantalon rose retenu par des bretelles blanches. Ces quelques nouvelles images n'ont pas manqué de faire monter la température sur les réseaux sociaux : "J'ai besoin d'un masque à oxygène", "Je suis dans un lieu public m**de !", peut-on par exemple lire.

Ce vendredi 6 décembre permettra également aux fans de l'ex de Kendall Jenner de découvrir un ultime titre, Adore You, pour patienter jusqu'au 13 décembre, jour de sortie de l'opus. Cet album riche de douze titres est déjà porté par deux premiers singles très efficaces, Lights Up et Watermelon Sugar. Réalisé par Dave Meyers, grand réalisateur de clip honoré par un Grammy Award pour HUMBLE de Kendrick Lamar, le clip raconte une histoire qui met en scène un jeune garçon sur son île natale, Eroda, et dont l'histoire est narrée par la voix de la chanteuse Rosalía.

Harry Styles est devenu célèbre à l'âge de 16 ans lorsqu'il a auditionné pour The X Factor en 2010 en tant qu'artiste solo, avant que Simon Cowell crée le groupe One Direction. Le reste fait partie de l'Histoire...