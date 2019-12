Adèle : Amincie, la bombe anglaise pose avec le père Noël et le Grinch

Depuis la publication de ses photos très amincie à l'anniversaire de Drake en octobre, la silhouette d'Adele fascine. Ce soir-là, pour les 33 ans du chanteur canadien, elle était apparue délestée de 18 kilos aux Goya Studios à Hollywood. Sublime, la chanteuse a perdu beaucoup de poids grâce à de nouvelles habitudes alimentaires et sportives.

Pour fêter Noël, elle a posté deux photos d'elle sur Instagram, les premières depuis plusieurs mois. On voit la chanteuse britannique au côté du père Noël et du Grinch, et forcément, elle est splendide ! Dans une robe noire satinée, elle tire la langue pour souhaiter de bonnes fêtes de fin d'année à ses fans. "Nous avons tous les deux essayé de gâcher Noël, mais notre coeur a grandi ! Merci d'être venu à ma fête et de nous faire sentir comme des enfants, Grinch", peut-on lire sous le cliché posté par la chanteuse de Rolling With the Deep. Elle a ajouté : "Joyeux Noël et bonnes fêtes à tous."

En octobre, elle avait affirmé, avec humour : "Avant je pleurais, maintenant je transpire." Une référence à son récent divorce avec son mari Simon Konecki. Objet de toutes les curiosités, la chanteuse a révélé avoir suivi un régime sans sucre accompagné d'un entraînement sportif intensif. En suivant les conseils de l'influenceur Joe Wicks, appelé The Body Coach, Adele a commencé à faire des exercices à la maison. Elle a ensuite engagé Dalton Wong, coach personnel de Jennifer Lawrence, et a complété avec des cours de Pilates. Quant à son régime, pas question de se restreindre ! Adepte du régime Sirtfood depuis 2017, Adele est un bec sucré et refuse de se priver complètement de dessert.

Une source a révélé au Daily Mail que cette séparation offrait une deuxième jeunesse à Adele. "Elle sort pour s'amuser et considère cela comme sa priorité en ce moment, avec le fait d'être la maman d'Angelo. (...) Ses amis sont ravis qu'elle profite, elle connaît un nouveau souffle."

Adele et Simon ont commencé à sortir ensemble en 2011 et ont accueilli leur fils Angelo (7 ans) l'année suivante. Le 12 septembre 2019, la chanteuse a rempli les documents officiels du divorce d'avec le patron de l'ONG Drop4Drop. Leur demande intervient près de cinq mois après l'annonce de leur séparation. "Adele et son partenaire se sont séparés. Ils se sont engagés à élever leur fils ensemble, avec amour. Comme toujours, ils demandent à ce que l'on respecte leur vie privée. Il n'y aura pas d'autres déclarations", avait-il été annoncé dans un communiqué de l'Associated Press, le 20 avril dernier.