Adele amincie : Son apparition remarquée à Malibu

Depuis qu'elle a été vue au Goya Studios pour l'anniversaire de Drake dans sa robe en velours noir, Adele ne se prive pas de montrer sa toute nouvelle silhouette partout. Depuis, les plus folles théories autour de son régime miracle circulent.

Alors qu'elle était de sortie avec ses amis le vendredi 25 octobre, le magazine Hollywood Life rapporte que la chanteuse de Rolling with the Deep, a été aperçue un verre à la main, à la sortie du restaurant japonais Nobu, à Malibu. Elle portait une robe pull camel et des bottes au-dessus des genoux assorties. Elle arborait évidemment son make-up signature : un trait de liner noir pour mettre en valeur ses yeux verts.

La chanteuse a révélé avoir suivi un régime sans sucre accompagné par un entraînement sportif intensif. En suivant l'influenceur Joe Wicks, appelé The Body Coach, Adele a commencé à faire des exercices à la maison. Elle a ensuite engagé Dalton Wong, coach personnel de Jennifer Lawrence, et a complété avec des cours de Pilates. Quant à son régime, pas question de se restreindre ! Adepte du régime Sirtfood depuis 2017, Adele est un bec sucré, mais refuse de se priver complètement de dessert. Et on la comprend !

Allégée de 18 kilos, la chanteuse a toujours été claire sur son poids : ça ne la définit pas en tant qu'artiste. "Même si un contrat avait été signé, tout le monde savait que si quelqu'un osait me dire 'perds du poids', je ne travaillerais pas avec lui", racontait-elle en 2102 au magazine People. D'ailleurs, elle assure que son récent régime n'a rien à voir avec le poids en lui-même, mais qu'elle veut aujourd'hui rester en forme pour s'occuper de son fils. "Une routine d'entraînement difficile, mais elle s'y tient", a confié une source à People.