Adele de nouveau en couple : une prochaine soirée avec son ex-mari Simon Konecki annoncée...

Cela fait plus de deux ans qu'ils sont séparés et 140 millions de livres ont été partagées lors du divorce... Adele et Simon Konecki, son ex-mari, s'apprêtent à passer une soirée ensemble. En effet, comme l'a habilement repéré The Sun, le 20 septembre 2021, l'artiste britannique est invitée au mariage de Victoria Shores et de l'acteur de télévision star Sid Owens, du soap EastEnders.

Le tabloïd britannique explique que Simon Konecki sera le témoin de mariage de Sid Owens, ce qui l'oblige a tolérer la présence d'Adele, ne serait-ce que le temps des festivités. Le journal a même été jusqu'à interroger le futur marié. "Alors, elle n'est plus avec mon meilleur ami Simon mais, bien évidemment, par respect, elle sera invitée", a-t-il confié, assurant au passage qu'aucune animosité ne persistait entre les anciens époux.

Ainsi, Simon Konecki et Adele seraient toujours "très bons amis" : "Ils s'entendent toujours bien, donc si elle peut venir, ce serait génial", appelle Sid Owens. Parmi les invités célèbres de son futur mariage, on peut également citer Al Pacino, son ancien collègue de la série culte, Les Soprano.