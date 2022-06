Adele, sa résidence à Vegas tourne au fiasco : du personnel viré, révélations...

Le personnel manquant à l'appel, Adele ne devrait pas se produire sur scène cet été dans sa résidence, le Colisée du Caesars Palace à Las Vegas. "Les responsables syndicaux représentant le personnel du Colisée ont confirmé que les membres de l'équipe avaient reçu l'ordre de rentrer chez eux jusqu'en septembre". Leur retour devrait coïncider avec la résidence du chanteur britannique Sir Rod Stewart, prévue du 23 septembre au 1er octobre. Mais Adele pourrait avoir un plan b et déplacer ses concerts du côté d'Hollywood. En attendant, le Colisée continue de promouvoir les concerts prévus par la chanteuse.

Un évènement une nouvelle fois repoussé

L'horloge tourne pour Adele, qui compte et bien monter sur scène avant la fin de l'année. C'est en tout cas ce qu'elle avait confirmé dans une interview télévisée en février dernier, quelques semaines seulement avant une première annulation, le 20 janvier, après un cluster détecté au sein de son équipe. "Nous avons fait absolument tout ce que nous pouvions pour qu'il soit prêt à temps et qu'il soit à la hauteur, pour vous, mais nous avons été détruits par les retards de livraison et le Covid" avait-elle expliqué. Impossible alors à ce moment-là de finaliser le spectacle. Une situation embarrassante qu'elle s'était empressée de justifier et d'adoucir auprès de ses fans, en effectuant un appel visio avec plusieurs d'entre eux.

Mais d'après The Mirror, il aurait été suggéré plus tard que cette version des faits était fausse, et qu'en réalité la chanteuse aurait fait "un caprice de diva" en raison de la scénographie qui n'aurait pas du tout été à son goût, la conduisant alors à "refuser de participer". Un initié aurait déclaré à l'époque qu'elle aurait décrit la piscine prévue sur la scène comme un "vieil étang escarpé". Quoiqu'il en soit, l'échéance est une nouvelle fois repoussée pour l'artiste britannique, qui comptait réaliser cette série de concerts pour promouvoir son quatrième album studio intitulé "30", sous l'impulsion de Columbia Records.

Ça semble aller mieux en revanche dans sa vie amoureuse, puisqu'elle est en couple avec l'agent sportif Rich Paul depuis septembre 2021. Ils ont récemment franchi une étape en emménageant ensemble.