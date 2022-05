Adele et Rich Paul, rare photo de couple : ils emménagent ensemble !

La demeure colossale avait été acquise par la chanteuse, désormais résidente à Las Vegas, en janvier dernier pour la coquette somme de 58 millions de dollars, soit environ 51 millions d'euros. Elle est l'ancienne maison de Sylvester Stallone et se trouve au nord du quartier de Beverly Park, à Los Angeles. Ce bijou d'architecture comprend six chambres et neuf salles de bains ainsi qu'une maison d'hôtes de deux étages avec deux chambres et salle de bain, et une cuisine complète.

La maman d'Angelo et Rich Paul sont en couple depuis quelques mois maintenant. Même si pour l'instant il n'y a pas de mariage en vue, Adele avait confié son envie de devenir maman une seconde fois dans l'émission The Graham Norton Show : "Je voudrais avoir plus d'enfants, j'ai juste mis un peu de temps à recharger les batteries. J'ai l'impression que je viens à peine de retrouver le sommeil que j'avais perdu il y a neuf ans, lorsque mon fils est né !" 2022 pourrait bien réserver des surprises...