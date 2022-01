Adele et le fiasco de sa résidence à Las Vegas : son couple en cause ?

La chanteuse Adele a annoncé, vendredi 21 janvier sur Instagram, le report de sa résidence à Las Vegas les larmes aux yeux. Peu avant la première du spectacle tant attendu, la jeune femme de 33 ans a avoué, avec une vive émotion : "Mon spectacle n'est pas prêt". Mais il semblerait que ces déclarations cachaient une partie de la vérité, des embrouilles avec la responsable des décors seraient aussi en cause. Par dessus le marché, son histoire d'amour actuelle aurait également eu des conséquences sur un fiasco annoncé.

En effet, selon Page Six la chanteuse, qui s'est achetée une incroyable maison, avait l'habitude de crier et sangloter au téléphone avec Rich Paul, son compagnon agent sportif depuis 6 mois, pendant les répétitions. "Adele pleurait et n'a pas pu faire une seule répétition complète le mois dernier, elle est constamment au téléphone avec Rich... à crier et sangloter, elle a à peine répété parce qu'elle est constamment au milieu d'une bataille émotionnelle", a déclaré une source proche de la direction du Caesars Palace, où le spectacle devait avoir lieu ; la place est libre depuis le départ de sa consoeur Céline Dion, recrutée par le Resorts World.

Scott Roeben, le journaliste basé à Las Vegas pour Casino.org qui a annoncé la nouvelle de la résidence de la star (à la perte de poids impressionnante), a déclaré à Page Six que les fidèles de Las Vegas craignent maintenant qu'Adele annule définitivement ses concerts prévus de base du 21 janvier au 16 avril. "Il y a des rumeurs selon lesquelles elle ressent du stress lié à sa relation. On m'a dit que ces facteurs de stress l'ont amenée à être dans une position où elle n'a pas la confiance nécessaire pour aller de l'avant, vous ne pouvez pas vous concentrer si vous n'êtes pas bien dans votre tête", a-t-il déclaré.

Suite à son annonce, la chanteuse aurait pris un jet privé pour Los Angeles et rejoindre Rich Paul directement. Les représentants d'Adele n'ont pas souhaité commenter l'information de Page Six. Cette dernière avait pourtant fait l'éloge de sa relation avec celui-ci en novembre dernier dans une interview pour Oprah Winfrey : "C'est juste facile, ça a été très naturel (...) C'est la première fois que je m'aime et que je suis ouverte à aimer et être aimé en retour."

Une autre rumeur a également fait les gros titres outre-Atlantique puisque Page Six a aussi évoqué une embrouille artistique autour d'un bassin prévu sur scène dans lequel la diva devait chanter un titre. Adele n'aurait pas été contente du résultat final et aurait catégoriquement refusé de se produire si des changements n'étaient pas effectués...