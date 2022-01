Adele s'offre la maison d'une immense star du cinéma... pour 58 millions de dollars !

Elle avait sans doute des envies d'ailleurs. Alors qu'elle vient de sortir son quatrième album intitulé 30, la chanteuse Adele s'est offert en guise de récompense une jolie transaction immobilière en déboursant 58 millions de dollars - l'équivalent de 51 millions d'euros - pour acquérir une nouvelle demeure. La maman d'Angelo s'apprête donc à signer un compromis de vente avec l'ancien propriétaire des lieux, qui n'est autre qu'un géant du cinéma américain, Monsieur Sylvester Stallone himself.

La somme semble incroyable, certes, mais la propriété avait été estimée, à l'origine, à 110 millions de dollars, soit près de deux fois plus d'argent que ce qu'Adele a dû verser. Ce qui serait, selon une source du site TMZ, "du vol pur et simple". Cette luxueuse bâtisse se situe au nord du quartier de Beverly Park, à Los Angeles, tout au bout d'une allée privée. La maison principale comprend six chambres et neuf salles de bains, dont une suite parentale, trois chambres spacieuses et deux chambres de service. La propriété dispose également d'une maison d'hôtes de deux étages avec deux chambres et salle de bains, et une cuisine complète. Pour constater de vos yeux, rendez-vous dans notre diaporama !

Adele va pouvoir passer du bon temps à la maison puisque sa résidence principale est équipée d'une salle de cinéma professionnelle, d'une salle de sport et d'un fumoir réservé aux cigares avec système de filtration d'air. Le terrain, tout autour, dispose d'un immense patio avec piscine à débordement, d'un spa et d'un garage climatisé pouvant contenir huit voitures. Une petite folie pour la chanteuse ? A priori, cette dernière est à l'abri des problèmes financiers puisqu'outre les ventes de son dernier album, elle a signé avec le Colosseum de Las Vegas, au Caesars Palace Hotel, pour tenir une résidence qui débute le 21 janvier 2022 - et qui devrait lui permettre d'arrondir, très confortablement, ses fins de mois. Elle aurait donc tort de se priver...