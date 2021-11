Adele débarque à Las Vegas : elle confirme sa résidence au Caesars Palace !

Ce qui était une rumeur insistante se confirme : Adele débarque à Las Vegas. La diva britannique, qui cartonne dans les charts avec son nouvel album intitulé 30 et porté par le single Easy on me a annoncé la bonne nouvelle ce mardi 30 novembre 2021 sur son site officiel.

Le site relate : "Adele annonce le spectacle Weekends with Adele, une résidence exclusive au Colosseum de Las Vegas, au Caesars Palace Hotel, qui démarre le 21 janvier 2022. La pré-vente des tickets pour ces représentations sera disponible en s'enregistrant via Ticketmaster Verified Fan. Les inscriptions ouvriront mardi 30 novembre à 6h et continueront jusqu'au jeudi 2 décembre 23h59. La pré-vente Verified Fan commencera alors le 7 décembre. Seuls les fans qui auront reçu un code unique auront la chance d'acheter des tickets pour ces représentations sur le principe du premier arrivé, premier servi."

La populaire chanteuse annonce une première salve de représentations dans le Nevada du 21 janvier 2022 au 16 avril 2022. Adele, qui vit désormais dans une superbe villa à Los Angeles, prend donc la suite de sa consoeur adorée Céline Dion - dont elle possède un chewing gum ! - pour qui le Colosseum avait été spécialement construit afin d'accueillir sa première résidence en 2003. La diva québécoise s'y était produite finalement jusqu'en 2019, rapportant à l'hôtel-casino un demi milliard de recettes !

Adele, qui va pouvoir s'offrir de la stabilité avec son fils Angelo et sa carrière en copiant ce modèle initié par Céline Dion, devrait toucher le pactole. Une récente source du Strip de Las Vegas avançait la possibilité d'un cachet de 500 000 dollars par spectacle... Quant à Céline Dion, elle pourra lui faire coucou puisqu'elle de son côté choisi de revenir dans la ville du péché mais cette fois au Resorts World.