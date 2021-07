Adele future rivale de Céline Dion à Las Vegas ? Un contrat record à la clef !

En 2016, l'interprète de Hello avait surpris ses fans en révélant son envie de faire une pause. Maman d'un petit Angelo, âgé de 8 ans, qu'elle a eu avec son ex-mari, Simon Konecki, Adele a souhaité profiter de son fils et le voir grandir. En 2021, son mari et elle divorcent après cinq ans de mariage. Amincie et plus belle que jamais, Adele, qui file aujourd'hui le parfait amour avec Rich Paul, un agent sportif, devrait sortir son prochain album cet automne, comme l'affirme le New York Post.