Adele : Ce bras de fer inattendu remporté par la diva...

Après 6 ans d'absence (son précédent album, 25, est sorti en 2015), Adele réalise un come back tonitruant ! Elle l'accompagne par une série de confessions réalisées dans un entretien avec Oprah Winfrey. Adele a notamment évoqué sa relation avec son défunt père Mark Evans, son divorce avec Simon Konecki, papa de son fils Angelo (9 ans) ou encore sa transformation physique.

"J'ai eu les crises d'anxiété les plus terrifiantes après avoir quitté mon mariage - cela m'a rendue si confuse et m'a fait sentir comme si je n'avais aucun contrôle sur mon corps. J'ai remarqué à quel point je faisais confiance à la présence de mon entraîneur quand je me sentais si perdue, mais aussi que je n'avais aucune anxiété quand j'étais à la salle de sport. C'est devenu mon moment à moi", a notamment confié l'interprète du titre Easy On Me. En deux ans, Adele a perdu 45 kilos. Aujourd'hui, elle semble être plus épanouie que jamais, côté pro et perso.