Adele réconciliée avec son père juste avant sa mort : elle explique la véritable raison de leur brouille

Voir son père emporté par la maladie, après une consommation excessive d'alcool, a également motivé Adele dans sa remise en forme et son impressionnante perte de poids. "Une fois que j'ai réalisé que je devais faire beaucoup pour travailler sur moi-même, j'ai arrêté de boire et j'ai commencé à m'entraîner beaucoup." Une reprise du sport qui était également un moyen de gérer l'anxiété provoquée par son divorce...

L'interprète du titre Easy On Me est également revenue sur son douloureux divorce d'avec Simon Konecki, le père de son fils Angelo (9 ans). Séparé depuis deux ans, le couple n'a finalisé son divorce qu'en début d'année. Adele s'est alors sentie "embarrassée" de voir son mariage se terminer ainsi, comme ses parents avant elle. "Je prends le mariage très au sérieux et on dirait que ce n'est pas le cas... C'est ce que cela devrait être. Quand on a des enfants, on reste ensemble, et j'ai essayé. J'étais tellement déçue pour mon fils, j'étais tellement déçue pour moi-même." Heureusement, les choses se sont apaisées et désormais, Adele s'épanouit dans les bras de l'agent sportif Rich Paul, son compagnon depuis quelques mois.