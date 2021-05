Adele : Son père Mark Evans est mort, elle ne lui parlait plus depuis 10 ans

Adele a définitivement cessé de parler à son père en 2011, année de la publication d'une interview qu'il avait donné au Sun pour parler de leur passé. La chanteuse alors âgée de 22 ans commençait alors son ascension grâce aux titres Rolling in the Deep et Someone Like You, extraits de l'album 21.

Cette interview, dans laquelle Mark Evans reconnaissait avoir été "un père pourri", était l'acte de trop. Adele lui reprochait déjà d'avoir été un père absent et alcoolique. Elle n'avait que 3 ans quand il a quitté sa mère, Peny Adkins. Mark s'était justifié dans son entretien : "Je buvais deux litres de vodka et sept ou huit pintes de bières tous les jours. Je buvais comme ça tous les jours. Seul Dieu sait comment j'ai pu survivre. J'avais terriblement honte de ce que j'étais devenu et je savais que la chose la plus gentille que je pouvais faire à Adele, c'était de lui épargner de me voir comme ça."

De son vivant, Mark Evans a effectivement tenté plusieurs fois de contacter sa fille. Il lui a adressé des lettres pour obtenir son pardon et rattraper ses erreurs du passé, craignant de ne jamais voir son petit-fils Angelo (8 ans, né du mariage d'Adele et Simon Konecki). "Les années passent et je m'inquiète de ne pas voir mon petit-fils et je crains de reproduire les erreurs que j'ai commises quand Adele était enfant", expliquait-t-il au Sun en 2013.

Mark Evans avait exprimé ses craintes suite à une opération. Des médecins lui avaient retiré des tumeurs au niveau du côlon et de l'estomac en mai 2012. Ils avaient également trouvé 11 autres grosseurs potentiellement mortelles. "Je n'ai toujours pas vu Angelo et je dois faire face à l'idée que je ne le verrai sans doute jamais. Cela pourrait être fini pour moi avant que je fasse la paix avec Adele", confiait-il. Mark Evans avait malheureusement vu juste...