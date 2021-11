Adele critiquée pour sa perte de poids : sa réponse franche à ses détracteurs

Plus que quelques jours avant de pouvoir enfin écouter le nouvel album d'Adele. En attendant la sortie de 30, la chanteuse continue d'en assurer la promo et de jouer avec l'impatience de ses fans. Dimanche 14 novembre 2021, la Britannique de 33 ans était la star d'une soirée lui étant consacrée sur la chaîne américaine CBS. En plus d'un concert enregistré à l'observatoire Griffith de Los Angeles devant un parterre de célébrités, la star a répondu aux questions personnelles d'Oprah Winfrey lors d'un entretien filmé.

Sans surprise, sa récente transformation physique et ses 45 kilos en moins ont été évoqués. L'occasion pour Adele d'expliquer ce qui a motivé sa perte de poids : sa remise en forme était surtout liée à son anxiété, à la suite de son douloureux divorce d'avec Simon Konecki, le père de son fils Angelo (9 ans), dont elle est séparée depuis deux ans. "J'ai eu les crises d'anxiété les plus terrifiantes après avoir quitté mon mariage - cela m'a rendue si confuse et m'a fait sentir comme si je n'avais aucun contrôle sur mon corps", a confié l'interprète du titre Easy On Me. "J'ai remarqué à quel point je faisais confiance à la présence de mon entraîneur quand je me sentais si perdue, mais aussi que je n'avais aucune anxiété quand j'étais à la salle de sport", a-t-elle poursuivi. "C'est devenu mon moment à moi."

Bien dans son corps, de nouveau amoureuse et de retour à la musique, Adele semble plus heureuse que jamais. En revanche, elle se serait bien passée des remarques désobligeantes qui ont accompagné toute sa transformation physique... "Je [n'étais pas] choquée ou même déroutée par cela – mon corps a été objectivé toute ma carrière. Suis-je trop grande ou suis-je trop petite, suis-je sexy ou pas - je n'ai jamais admiré personne à cause de son corps", a commenté celle qui partage sa vie avec l'agent sportif Rich Paul. "J'étais 'body positive' avant et je suis 'body positive' aujourd'hui. Ce n'est pas mon travail de valider ce que les gens pensent de leur corps. Je me sens mal que cela ait fait que quelqu'un se sente mal dans sa peau, mais ce n'est pas mon travail."