Adele en couple : qui est son petit ami, Rich Paul ?

Fraîchement divorcée, Adele sort depuis quelques mois avec l'agent sportif Rich Paul. L'artiste britannique de 33 ans et cet Américain de 40 ans restent discrets, malgré quelques apparitions à des matchs de NBA au côté de grandes stars comme LeBron James. Restés très secrets pour l'instant, les deux personnalités semblent vivre une belle idylle naissante. L'occasion d'en apprendre plus sur Rich Paul.

D'abord, Rich Paul est au monde du sport ce qu'Adele est pour la scène musicale ; son dernier titre Easy On Me fait d'ailleurs un carton mondial. Fondateur du groupe Klutch Sports, il représente les plus grands noms du basketball, de LeBron en passant par Ben Simmons et Trae Young. Il est connu pour mener des négociations féroces. Il avait notamment supervisé celle de Anthony Davis chez les Lakers, qui ont gagné le championnat en 2020 grâce à lui.

Originaire de Cleveland (Ohio), Rich Paul est désormais installé à Beverly Hills. Il a vécu une adolescence marquée par le décès de son père d'un cancer des intestins, évènement qui l'a forcé à abandonner ses études supérieures. "Il me disait toujours à quel point l'éducation était importante. J'ai toujours voulu travailler. Mais j'aurais probablement fini l'école si mon père était toujours en vie. Je ne l'aurais jamais déçu", avait-il confié au détour d'un portrait au New Yorker paru en mai dernier.

Ayant toujours voulu devenir un athlète, mais en grandissant, il s'est rendu compte que sa taille allait forcément être un handicap dans sa carrière de basketteur. Il s'est alors tourné vers l'entreprenariat sportif, jusqu'à y développer l'une des plus grandes agences de sportifs et à faire naître une star : LeBron James. Notons également que la maison d'édition de Jay-Z, Roc Lit 101, vient d'acquérir les droits pour paraître Lucky Me, la première biographie de Rich Paul, qui retracera son enfance à Cleveland et son succès fou en tant qu'agent.