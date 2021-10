Adele en couple : premières confidences sur son "super" compagnon Paul Rich

Son grand retour musical valait bien deux couvertures de Vogue ! Alors qu'elle vient d'annoncer la sortie d'une nouvelle chanson le 15 octobre, Adele est la star des nouvelles éditions anglaise et américaine du Vogue du mois de novembre 2021. Son incroyable transformation physique, son douloureux divorce et les répercussions sur son fils Angelo (9 ans)... La chanteuse de 33 ans s'est également confiée pour la première fois sur sa romance avec Rich Paul.

Le 19 septembre sur Instagram, Adele avait officialisé sa relation avec cet agent sportif américain bien connu le temps d'une photo à deux. D'abord silencieuse sur cette idylle vieille de quelques mois, la Britannique l'évoque désormais sans retenue : "Oui, nous sommes ensemble", a-t-elle confirmé auprès du British Vogue, tout en posant en tenues de créateurs. "Nous sommes très heureux." S'ils sont en couple depuis peu, tous deux partagent des amis communs depuis bien plus longtemps.

La première apparition d'Adele et Paul Rich avait été immortalisée en juillet dernier, à l'occasion d'un match de basket. Pourtant, les amoureux n'avaient pas prévu de révéler leur relation au public :"Je ne voulais pas la rendre publique. Je voulais juste aller au match. J'aime juste être avec lui. J'adore", a expliqué l'interprète de Hello au Vogue américain. "Il m'a dit : 'Qu'est-ce que les gens vont dire ?' Et j'ai répondu, 'Que tu m'as signée. En tant qu'athlète. Tu es mon agent.' Et il était en mode, 'D'accord, cool.'"