Adele amincie de 45 kilos : "Le but n'a jamais été de perdre du poids"

Adele sait qu'elle a étonné plus d'un fan avec sa nouvelle silhouette. Au-delà de la perte de poids, l'artiste britannique n'avait qu'un objectif : mieux gérer son anxiété. Un nouveau style de vie débuté il y a désormais trois ans, comme elle l'a confié à Vogue UK et US, dont elle fait la couverture pour l'édition de novembre.

"C'est devenu mon temps à moi. J'ai réalisé que quand je faisais du sport, je n'avais pas d'anxiété. Le but n'a jamais été de perdre du poids. J'ai pensé que si mon corps était fort physiquement, que peut-être un jour renforcer mes émotions et mon esprit", développe-t-elle. Adele explique au passage être désormais "plutôt accro" au sport, s'offrant même deux à trois séances journalières lorsqu'elle est stressée. "Je fais mes poids le matin, puis je pars en randonnée et je fais de la boxe dans l'après-midi. Puis je fais de la cardio la nuit", ajoute-t-elle.

En trois ans, Adele est parvenue à perdre 45 kilos. "Les gens ont été choqués parce que je n'ai pas partagé mon 'aventure'. Ils sont habitués à ce que les gens documentent tout sur Instagram et la plupart des gens dans le même cas que moi aurait signé un gros contrat avec une marque de régime. Je m'en contrefoutais", résume-t-elle avec humour. Toutefois, Adele n'en peut plus que l'apparence de son corps pèse autant sur sa carrière.

"Mon corps a été objectifié toute ma carrière. Ce n'est pas que maintenant. Je comprends pourquoi c'est un choc. Je comprends que certaines femmes aient été blessées. Visuellement, je représentait beaucoup de femmes. Mais je suis toujours la même personne", a-t-elle tenu à rappeler. 30, tout nouvel album d'Adele, n'a pas encore de date de sortie. Un nouveau titre sortira le 15 octobre prochain.