Adele, un divorce "épuisant" avec Simon Konecki : "Je ne savais pas comment m'en sortir..."

Elle chante l'amour comme elle le vit. Adele, dont la discographie a accompagné les ruptures les plus difficiles, s'est inspirée, elle-même, de son propre parcours sentimental pour écrire les différents titres présents sur son nouvel album, 30, qui paraîtra le 19 novembre 2021. C'est ce qu'elle a expliqué, en tout cas, dans un long entretien de deux heures accordé à Oprah Winfrey pour la CBS, dans le même décor que celui utilisé récemment pour Meghan Markle et le prince Harry - le jardin de Gayle King.

Le clip de son titre Easy on me, réalisé par Xavier Dolan, a été vu plus de 150 millions de fois sur Youtube. Mais c'est une autre chanson, intitulée Hold On - "Tiens le coup" -, qui a retenu l'attention de la célèbre présentatrice américaine. Et pour cause, les paroles résument l'état d'esprit dans lequel elle son autrice était au moment de son divorce avec Simon Konecki. "Mes amis me disaient toujours de tenir le coup quand je me sentais ainsi, confie la chanteuse de 33 ans. C'était juste épuisant de tenter d'aller de l'avant. Le divorce, c'est toute une procédure. C'est le fait d'être tout à coup un parent célibataire, de ne plus voir son enfant chaque jour... ce n'était pas vraiment ce que j'avais planifié quand je suis devenue maman."

C'était le début d'une période très solitaire

L'interview d'Adele sera diffusée sur la chaîne CBS le 14 novembre 2021, cinq jours avant la sortie de son nouvel album. En couple avec Rich Paul, l'artiste britannique évoquera son divorce avec son ex-mari, et père de son fils de 9 ans, Angelo, Simon Konecki. Quelques heures plus tard, le monde pourra découvrir les paroles entières du titre Hold On. "C'était le début d'une période très solitaire, et je ne savais pas vraiment comment m'en sortir, se souvient-elle. Quand j'ai écrit cette chanson, c'était une petite ode à moi-même, à mon ancien moi-même. C'était une manière de dire que j'étais toujours là." Impossible, effectivement, de passer à côté d'un tel phénomène...