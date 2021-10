Adele et son divorce : de lourdes conséquences sur son état mental

Adele a souffert d'anxiété et de crises de panique durant son divorce. L'artiste britannique de 33 ans, de retour avec un tout nouvel album intitulé 30 porté par le titre Easy On Me, s'est confiée à la radio australienne Carrie & Tommy le mardi 19 octobre 2021. Elle évoque l'un des titres qui comprend le message vocal laissé à sa meilleure amie alors qu'elle faisait une crise d'angoisse.

Ce passage est dans la chanson qui parle de son fils. "C'est à la fin, dans l'outro. J'étais vraiment terrifiée. Je faisait une crise d'angoisse et j'ai appelé ma meilleure amie pour essayer de lui parler et de me calmer, mais elle n'a pas répondu (...) Je parle de mon fils pendant le reste de la chanson, et dès lors que je le met au lit, je ne peux plus garder la tête haute", raconte Adele. Il y a deux ans, elle divorçait de son mari Simon Konecki. Une période difficile à vivre, surtout pour le petit Angelo (9 ans).

Elle-même fille de parents divorcés, Adele explique qu'elle aurait voulu qu'une telle chanson soit écrite pour elle au même âge. "Si souvent, maman est juste maman et papa est juste papa, et qui ils sont en dehors de ça n'est jamais vraiment évoqué. Quand il sera plus grand il comprendra, car la vie va l'atteindre aussi, comme ce que j'ai traversé", poursuit-elle.

Mark, le père d'Adele, n'a jamais été présent dans sa vie. Il s'est séparé de sa maman Penny lorsqu'elle était en bas-âge. Père et fille se sont récemment réconciliés avant qu'il ne décède d'un cancer cette année à l'âge de 57 ans. "Je pense que chaque parent ou enfant qui ont dû s'éloigner, émotionnellement à un moment de leur vie, à cause de de la séparation... Je n'aurais pas pu le faire quand j'étais plus jeune. Plus que jamais, j'ai réalisé que la musique m'apportait un confort immense. J'ai décidé de parler de tout dans cet album, pas seulement pour me guérir mais peut-être pour passer les outils que j'ai appris à maitriser ces dernières années. Parce que ça a été intense", a-t-elle ajouté. Un album chargé en émotions.