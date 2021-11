Adele en couple : confidences sans filtre sur cette relation, si différente des précédentes...

En attendant de pouvoir enfin découvrir son nouvel album 30, qui sortira le 19 novembre 2021, Adele était la star d'une émission spéciale diffusée dimanche soir sur la chaîne américaine CBS. En plus d'un concert enregistré à l'observatoire Griffith de Los Angeles, les fans de la chanteuse ont pu la découvrir dans une nouvelle interview confidences menée par Oprah Winfrey. L'occasion pour l'interprète du titre Easy On Me d'évoquer sa romance avec Rich Paul, l'agent sportif américain qui partage sa vie depuis quelques mois.

"Il est juste hilarant. Oh, il est tellement drôle, il est hilarant, oui. Et très intelligent. Vous savez, il est très, très intelligent. C'est assez incroyable de le voir faire ce qu'il fait", Adele a-t-elle notamment confié. "Et juste la facilité. C'est juste très fluide." La chanteuse de 33 ans a ajouté que c'est la première fois qu'elle s'aime dans une relation amoureuse, qu'elle est pleinement "ouverte à l'amour" et au fait d'être "aimée par quelqu'un d'autre".

Pour celle qui est divorcée du père de son fils Angelo (9 ans) depuis maintenant deux ans, c'est juste une question de "timing" : "Ce serait intéressant de voir quelle serait ma réaction de manière générale à tout ce qui peut me blesser aujourd'hui, maintenant que je me sens si sûre de moi, et je parle aussi en dehors de toute romance", a ajouté celle qui est transformée physiquement depuis sa perte de poids.