Adele : Son évolution physique en images

Adele is back ! La chanteuse de 33 ans, qui a mis cinq ans avant de sortir son nouvel album qui évoque des thèmes en lien avec sa vie, de son divorce d'avec son mari Simon à son rôle de maman pour le petit Angelo en passant par son rapport à la notoriété, revient plus heureuse que jamais. Et sa transformation n'y est pas pour rien.

Non contente d'avoir surpris ses fans en faisant enfin son grand retour sur les ondes et dans les bacs avec le single Easy On Me, pour défendre son quatrième album intitulé 30, Adele a aussi étonné son public par sa nouvelle silhouette. En effet, la chanteuse est métamorphosée et affiche une taille de guêpe, conséquence directe de la perte de 45 kilos. Un changement de ligne drastique entamé dès 2019 puisqu'on a pu suivre son évolution au fil des mois, la diva apparaissant toujours plus amincie et donnant des détails sur la manière dont elle avait fondu, notamment grâce à un supposé régime particulièrement dur avec peu de calories par jour.

Mais l'interprète de Rolling in the Deep l'assure, "le but n'a jamais été de perdre du poids". Dans les pages des éditions anglaises et américaines de Vogue, Adele expliquait avoir surtout découvert la pratique du sport qui lui permettait de lutter contre son anxiété et que cela l'avait logiquement fait perdre du poids. "Visuellement, je représentait beaucoup de femmes. Mais je suis toujours la même personne", disait-elle au magazine, consciente que sa nouvelle apparence faisait jaser, elle que l'on avait connue très jeune avec des formes généreuses. D'ailleurs, elle a aussi reçu des critiques depuis sa métamorphose.

Qu'à cela ne tienne, celle que l'on retrouve ce samedi 20 novembre à la nouvelle édition de la cérémonie des NRJ Music Awards (sur TF1), savoure cette belle période de sa vie entre la sortie de son nouveau disque qui s'annonce déjà comme le carton de la fin d'année et, aussi, l'amour retrouvé. En effet, Adele roucoule dans les bras d'un nouvel homme, Rich Paul. Une histoire qui lui permettra de coucher sur le papier les textes de son futur album ?