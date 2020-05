Adele plus mince que jamais : Régime à 1000 calories/jour, coach de star...

La perte de poids d'Adele intrigue. Le Sunday Mirror en dit un peu plus sur la métamorphose de la chanteuse britannique, en partie due à son coach personnel, Harley Pasternak. Cette star du sport basée à Los Angeles a déjà travaillé avec Rihanna, Lady Gaga ou Katy Perry, pour ne citer qu'elles.

C'est lui qui lui aurait suggéré d'adopter un régime, avec un entraînement de 35 minutes cinq fois par semaine. "Adele va incroyablement bien, (...) elle a reçu beaucoup de conseils de la part de Harley. Lady Gaga lui a dit à quel point il était génial et l'a convaincue de le contacter", expliquent nos confrères britanniques.

Il est également rapporté qu'Adele a engagé le chef Jason Harley, sur les bons conseils de Cameron Diaz, pour lui créer des plats sains, suivant un régime Sirtfood à 1000 calories par jour. "Elle consommait des jus verts le matin avant de faire du sport. Elle ne mangeait pas jusqu'à 15-16h de l'après-midi et faisait beaucoup de jeûnes intermittents", est-il précisé.

Adele a perdu près de 45 kilos en un peu plus d'un an, depuis son divorce de Simon Konecki en avril 2019. La maman du petit Angelo (7 ans) aurait voulu changer de vie pour son fils. "C'est facile de se concentrer uniquement sur sa perte de poids, mais il faut regarder plus loin. Elle était arrivée à un point où elle n'allait pas bien. Elle savait qu'elle avait besoin de changer quelque chose, parce qu'elle veut être la mère la plus saine possible", expliquait une source à People Magazine en janvier dernier.

Aujourd'hui, Adele n'hésite plus à montrer sa nouvelle silhouette sur les réseaux sociaux.