Adele très amincie et méconnaissable : rare apparition pour célébrer ses 32 ans

Voilà déjà cinq ans que nous attendons un nouvel album. Après avoir entonné Hello, Adele a dit "goodbye" à la sphère médiatique pour se concentrer sur l'essentiel : l'éducation de son fils Angelo, dont elle partage la garde avec son ex Simon Konecki. "Elle est très impliquée dans l'école, expliquait une source du magazine People. Tout son état d'esprit a changé après qu'elle a décidé de devenir une maman en meilleure santé et elle n'a jamais regretté. Elle est une artiste et une maman. Elle se sent bien physiquement et mentalement. Il ne s'est jamais agi de perte de poids. Elle se sent plus forte, a plus d'énergie et elle est très heureuse." L'état d'esprit idéal pour nous sortir un nouveau tube de derrière les fagots...