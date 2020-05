Adele : Pourquoi son visage est-il si différent depuis sa perte de poids ?

Et si la métamorphose d'Adele n'était pas seulement due à une bonne alimentation et à une activité physique régulière ? La chanteuse britannique a perdu près de 45 kilos en un peu plus d'une année, transformant radicalement son corps. Page Six a fait appel à plusieurs chirurgiens esthétiques de stars, qui sont tous arrivés à la même conclusion : Adele a eu recours à des opérations de chirurgie esthétique.

Le Dr Ramtin Kassir a expliqué que la chanteuse aurait pu avoir recours à des injections dans la mâchoire. "Ça pourrait être sa véritable mâchoire, mais elle est si parfaite que ça ne m'étonnerait pas qu'elle ait eu un peu d'aide. Je pense qu'elle a pu avoir une petite injection pour le contour de sa mâchoire. On voit qu'elle est prononcée à l'angle qui remonte jusqu'au lobe, c'est là qu'on injecte le produit", a confié ce chirurgien aux 24 ans de carrière.

Mâchoire, front, lèvres...

Il détaille également que ce ne serait "pas inhabituel" si elle avait eu quelques injections de Botox ou d'acide hyaluronique dans les lèvres et dans les pommettes, à en juger par "la position de ses sourcils". "On peut toujours faire un peu de Botox pour lisser la peau et repositionner ses sourcils de quelques millimètres et se débarrasser des rides. On peut avoir un regard plus félin avec le Botox, réduire les plis de la bouche ou ceux du front", poursuit le Dr Ramtin Kassir.

Le Dr Howard Sobel est certain qu'Adele a eu recours au Botox. "Vu sa perte de poids, elle aurait dû avoir de la peau en trop, qui a tendance à tomber. Elle a aujourd'hui un visage frais, sans rides. Je pense qu'elle a eu des injections dans plusieurs endroits de son visage, dans le pli nasolabial et du Botox sur le front", a-t-il précisé à Page Six.

Rehaussement des sourcils ?

Ce ne sont pas les seuls chirurgiens à avoir cette théorie. Le Dr Lucy Glancey, interrogé par le Daily Mail, explique également qu'Adele aurait dû avoir un excédent de peau sur le visage si elle n'avait pas eu recours à des injections, et a remarqué que les sourcils de la chanteuse étaient plus hauts et que ses yeux étaient plus grands, ce qui pourrait prouver ses injections de Botox.