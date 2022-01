Adele effondrée : les larmes aux yeux, sa très triste annonce en vidéo

En novembre dernier, la chanteuse Adele confirmait ce qui était devenu un secret de polichinelle : elle a signé un contrat pour une résidence permanente à Las Vegas. La diva britannique, qui a récemment sorti le disque 30 porté par le single Easy On Me, avait tout prévu pour que cela soit un succès mais, malheureusement, l'avenir en a décidé autrement.

Les larmes aux yeux, l'air abattu, Adele a donc pris la parole pour faire une triste annonce à ses fans. "Je suis désolée mais le spectacle n'est pas prêt (...) Nous avons essayé absolument tout ce que nous pouvions pour que tout soit prêt à temps (...) mais nous avons été laminés par les délais de livraison et le Covid (...) La moitié de mon équipe est (malade) du Covid et ça a été impossible de finaliser le spectacle. Je suis écoeurée", a relaté l'interprète des tubes Rolling in the Deep, Someone Like You ou encore Skyfall. Adele, qui ne maitrise pas la situation, a présenté ses excuses à "tous ceux qui ont fait le déplacement" pour assister au spectacle, prévu dans la salle du Colosseum de l'hôtel-casino Caesars Palace.

La chanteuse, qui a retrouvé l'amour auprès de l'agent sportif Rich Paul, devait se produire tous les week-ends durant douze semaines à partir du 21 janvier ; il va falloir désormais essayer de reprogrammer les dates. Elle aurait signé un contrat record pour l'occasion, elle qui récupérait ainsi la salle construite à l'époque pour son idole : Céline Dion. La diva québécoise, dont la santé inquiète énormément ses fans, devait de son côté se produire un peu plus loin sur le Strip, dans le flambant neuf Resorts World, d'une capacité de 5000 places.