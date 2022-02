Adele amoureuse : apparition remarquée avec son compagnon Rich Paul, dans un look hors de prix

Avec un tel look, Adele n'espérait certainement pas passer inaperçue ! Dimanche 20 février 2022, à Cleveland, la chanteuse était au premier rang d'un match de basket de NBA. En plus d'attirer l'attention avec sa tenue léopard, la star britannique a été surprise en compagnie de son petit ami Rich Paul, qui partage sa vie depuis environ six mois. Elle a également profité du match à côté de la chanteuse Mary J. Blige.

Aux rumeurs qui affirment que le couple connaît déjà des tempêtes, au point de provoquer le report de la résidence d'Adele à Vegas, les deux amoureux ont laissé voir leur complicité depuis les gradins. Le moins qu'on puisse dire est que l'interprète de 33 ans avait soigné son look pour cette soirée sportive ! Adele était habillée des pieds à la tête en Alaïa, avec un manteau léopard (en vente au prix de 10200 euros), une mini robe assortie (à 2200 euros) et des bottes à talons signées Manolo Blahnik. Aucune trace en revanche du large diamant qui ornait son annulaire lors des Brit Awards début février... Une jolie bague qui avait bien sûr lancé des rumeurs de fiançailles !

Lors d'un passage dans l'émission The Graham Norton Show plus tôt ce mois-ci, l'interprète d'Easy On Me avait répondu à ces rumeurs en entretenant le flou : "Si je l'étais [fiancée, NDLR], est-ce que je dirais à quelqu'un si je l'étais ou non ?" Elle avait en revanche annoncé son désir d'avoir un autre enfant : "Je voudrais avoir plus d'enfants, j'ai juste mis un peu de temps à recharger les batteries. J'ai l'impression que je viens à peine de retrouver le sommeil que j'avais perdu il y a neuf ans, lorsque mon fils est né !"

Avant sa romance avec l'agent sportif américain de 40 ans, Adele a été mariée à l'entrepreneur Simon Konecki, le père de son fils Angelo (9 ans). Après huit ans de relation, la chanteuse a déposé une demande de divorce en 2019 et attendu jusqu'en mars 2021 pour finaliser la procédure.