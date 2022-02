Adele bientôt maman pour la 2e fois ? Elle n'attend que ça !

La Queen, c'est elle ! Adele, récemment lauréate de trois BRIT Awards, est l'invitée de Graham Norton sur la BBC vendredi 11 février 2022. La chanteuse britannique en a profité pour faire quelques confidences sur sa vie privée, elle qui a dédicacé ses prix à son fils de 9 ans et à son ex-mari, Simon. "Je ne partage rien à leur sujet mais ils sont mes petites âmes soeurs, Angelo et Simon. Notre famille est séparée aujourd'hui, mais nous y arrivons super bien, nous faisons un vrai bon boulot ensemble."

Séparée de Simon Konecki depuis 2019, la star reste tout de même proche du père de son fils. Ce qui ne l'empêche pas de faire des plans pour le futur : elle aimerait avoir un bébé dès l'année prochaine avec son nouveau petit ami Rich Paul ! "Je voudrais avoir plus d'enfants, j'ai juste mis un peu de temps à recharger les batteries. J'ai l'impression que je viens à peine de retrouver le sommeil que j'avais perdu il y a neuf ans, lorsque mon fils est né !", plaisante-t-elle, dans un extrait de l'émission dévoilé avant sa diffusion.

C'est pour cette raison qu'elle a décidé de reporter ses shows prévus à Las Vegas au dernier moment. Alors qu'elle devait commencer le mois dernier, sa résidence au Caesars Palace a été annulée brutalement, un contre-temps qui a fait scandale chez ses fans. Tout en s'excusant, la diva britannique leur a promis de revenir vite. "J'ai essayé de faire de mon mieux et je pensais vraiment que je serai capable de remettre les choses dans le bon sens et au bon moment. Je regrette de ne pas l'avoir mieux anticipé, ça aurait été un show pourri et je ne peux pas faire ça", a-t-elle expliqué.

Un mariage à prévoir ?

"Les gens auraient vu tout de suite le problème sur scène et auraient su que je ne voulais pas être là. Je n'ai jamais fait ça dans ma vie et je n'ai pas envie de commencer. On est en train de travailler dur pour y remédier mais je ne veux pas annoncer d'autres dates jusqu'à ce que je sois sûre que tout est prêt et définitif. Cela arrivera obligatoirement cette année, cela doit se passer comme ça, parce que j'ai d'autres plans pour l'an prochain. Imaginez si je dois tout arrêter parce que je suis enceinte !"

Moulée dans un magnifique tailleur Fendi violet (qui coûte plus de 4000 livres), la chanteuse a également évoqué les rumeurs de mariage qui n'ont fait qu'augmenter après la cérémonie des BRIT Awards, durant laquelle elle a affiché un magnifique diamant à l'annulaire. Mystérieuse, elle a conclu sur une phrase énigmatique : "Si je l'étais [fiancée], est-ce que je dirais à quelqu'un si je le suis ou pas ?". On n'en saura pas plus pour le moment, mais une chose est sûre, la maman du petit Angelo semble plus épanouie que jamais !