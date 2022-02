Adele, son couple avec Paul Rich bat de l'aile : "Les choses sont devenues un peu tendues..."

La ville du jeu devra, pour l'instant, se passer d'elle. Adele, qui devait chanter en résidence à Las Vegas, a finalement reporté le spectacle pour des raisons professionnelles... ou pas. L'artiste britannique, 33 ans, avait évoqué des contraintes organisationnelles mais serait, en réalité, au bord de la rupture. En couple avec l'agent sportif Rich Paul depuis le début de l'année 2021, l'interprète d'Easy on me aurait passé le plus clair du temps accordé aux répétitions à sangloter au téléphone.

Ils se sont à peine vus depuis le début du mois de janvier

Selon les informations du journal The Sun, Adele s'accorderait une petite pause pour renouer avec son chéri. "Elle reste un peu chez Rich, à Beverly Hills, et essaye de réparer leur relation, explique une source de la publication. Parce que les choses étaient devenues un peu tendues. Ils se sont à peine vus depuis le début du mois de janvier parce qu'il voyage, pour le travail, et qu'elle essayait de se concentrer sur les shows de Vegas. Elle était déçue qu'il ne puisse pas être là alors qu'elle était en difficulté, par rapport à cette résidence, et ça a rendu les choses compliquées. Elle a besoin de lui, mais il a, lui aussi, une carrière très prenante."