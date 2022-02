Adele somptueuse pour son grand retour sur tapis rouge... avec une énorme bague, de fiançailles ?

Il n'en fallait pas plus pour susciter de nouvelles rumeurs ! Alors que les tabloïds britanniques insistaient sur les tensions au sein de son nouveau couple, Adele serait désormais fiancée à son compagnon, l'agent sportif Rich Paul. Son bijou imposant accessoirisait sa tenue du soir, composée d'une robe Haute Couture Giorgio Armani Privé. Adele s'est ensuite changée pour chanter et a enfilé une autre robe Haute Couture, cette fois conçue par la maison Valentino.

C'est justement à cause de la distance la séparant de Rich Paul qu'Adele aurait décidé d'annuler sa résidence à Vegas. "Les choses étaient devenues un peu tendues. Ils se sont à peine vus depuis le début du mois de janvier parce qu'il voyage, pour le travail, et qu'elle essayait de se concentrer sur les shows de Vegas. Elle était déçue qu'il ne puisse pas être là alors qu'elle était en difficulté, par rapport à cette résidence, et ça a rendu les choses compliquées. Elle a besoin de lui, mais il a, lui aussi, une carrière très prenante", avait précisé une source non identifiée à The Sun. Un informateur citée par Page Six ajoutait : "Adele pleurait et n'a pas pu faire une seule répétition complète le mois dernier, elle est constamment au téléphone avec Rich à crier et sangloter. Elle a à peine répété parce qu'elle est au beau milieu d'une bataille émotionnelle." La star britannique avait ensuite réagi à ses rumeurs avec un tacle à tous ceux qui la disaient sur la voie de la rupture...

La bataille terminée, Adele et Rich vont peut-être s'engager dans le nouveau virage de leur histoire d'amour...