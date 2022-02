Adele apparait hilare après les rumeurs sur son couple : elle envoie un tacle bien senti

Ces internautes ont évidemment remarqué la subtile mention de Rich Paul, le chéri de la chanteuse, avec qui elle traverserait une période difficile. Selon les tabloïds britanniques, les tensions au sein de son couple seraient la véritable cause de l'annulation de sa série de concerts à Vegas.

"Adele pleurait et n'a pas pu faire une seule répétition complète le mois dernier, elle est constamment au téléphone avec Rich à crier et sangloter. Elle a à peine répété parce qu'elle est au beau milieu d'une bataille émotionnelle", a par exemple écrit Page Six, citant un informateur.

Une source non identifiée a ajouté chez The Sun : "Elle reste un peu chez Rich, à Beverly Hills, et essaye de réparer leur relation. Parce que les choses étaient devenues un peu tendues. Ils se sont à peine vus depuis le début du mois de janvier parce qu'il voyage, pour le travail, et qu'elle essayait de se concentrer sur les shows de Vegas. Elle était déçue qu'il ne puisse pas être là alors qu'elle était en difficulté, par rapport à cette résidence, et ça a rendu les choses compliquées. Elle a besoin de lui, mais il a, lui aussi, une carrière très prenante."

La situation s'est visiblement arrangée !